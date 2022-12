Vanaf 1 januari mogen alle koffie- en drankcapsules, ongeacht het merk, in de blauwe PMD-zak. — © rr

Sommigen brachten ze terug naar de producent, maar de meesten gooiden ze gewoon weg. Daar komt nu wellicht verandering in, want vanaf 1 januari mogen alle koffiecapsules gewoon in de blauwe pmd-zak. “Ze bevatten nog veel waardevolle materialen.”