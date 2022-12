De knik die eindigt op de operatietafel: groot deel van peloton loopt risico op endofibrose, maar wat houdt dat precies in?

Iliacale endofibrose, of in mensentaal een knik en/of vernauwing van de bekkenslagader. Jonas Rickaert (28) van Alpecin-Deceuninck krijgt er voor de tweede keer in enkele maanden tijd mee te maken, inclusief een operatie. Endofibrose is een fenomeen dat wel vaker opduikt bij renners. Ook onder anderen Van Vleuten, Jungels en Kruijswijk gingen ervoor onder het mes. Maar wat moeten we ons er nu precies bij voorstellen?