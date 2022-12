Afgezette Peruaanse president Castillo gearresteerd wegens poging tot staatsgreep

In Peru heeft de politie Pedro Castillo gearresteerd wegens poging tot staatsgreep, nadat het parlement eerder op de dag had ingestemd met de afzetting van de president.

De omstreden Peruaanse leider had kort daarvoor juist zelf de tijdelijke ontbinding van het parlement aangekondigd, in een poging zijn afzetting te voorkomen. In een televisietoespraak had hij ook de instelling van een buitengewone regering bekendgemaakt. Verder kondigde Castillo een avondklok aan en riep hij op tot nieuwe verkiezingen.

Protest tegen Castillo. — © REUTERS

Maar dat alles stuitte meteen op forse en breedgedragen kritiek. Vicepresident Dina Boluarte sprak over een staatsgreep. De Verenigde Staten maanden de linkse leider daarop aan het werk van het parlement niet te dwarsbomen, terwijl de bevolking massaal op straat kwam. De afzetting was rechtstreeks op televisie te zien. Er stemden 101 parlementsleden voor, zes tegen en tien onthielden zich.

Het parlement, dat wordt gedomineerd door de oppositie, beschuldigde hem van “moreel onvermogen” om te regeren, een bepaling in de grondwet waarvoor sinds 2018 al twee presidenten zijn ontslagen. Het is de bedoeling dat vicepresident Boluarte Castillo zal opvolgen.

© EPA-EFE

De procureur-generaal van Peru verklaarde in oktober dat er “ernstige bewijzen” waren van gesjoemel, onder meer met contracten voor de bouw van een brug. Castillo heeft de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend en overleefde eerder twee afzettingsprocedures in minder dan anderhalf jaar tijd, de laatste in maart 2022.