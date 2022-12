Bart Peeters zal MIA’s presenteren

Terwijl het in Vlaanderen jarenlang een lastige taak bleek om tv-awards uit te reiken, zijn de prijzen voor muziek en muzikanten al toe aan de zestiende uitgave. Deze keer worden ze op 26 januari uitgereikt op de Heizel in Brussel. Vorig jaar was de presentatie in handen van Danira Bouhkriss Terkessidis, maar die is noodgedwongen vervangen omdat ze twee dagen na de MIA’s al een andere grote show aan elkaar mag praten.

Peter Van De Veire

Voor Bart is het de tweede keer dat hij gastheer is. De enige andere keer was in 2017. In het verleden werd er vaak voor Peter Van De Veire gekozen, maar die doet Eurosong in januari en heeft dan ook een nieuwe dagelijkse ochtendshow op Radio 2. Het is onduidelijk waarom de VRT opnieuw Niels Destadsbader niet inzet. Tenslotte is hij deze keer niet genomineerd.

Stromae

Voor deze MIA’s zijn er in totaal 29 verschillende groepen en artiesten genomineerd. Stromae is de grote favoriet, met maar liefst negen nominaties op zijn naam. De top wordt vervolledigd door Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Angèle, Pommelien Thijs, CAMILLE, Metejoor en Oscar and the Wolf.