Na een chaotische reisdag nam KRC Genk woensdagavond rond 20 uur zijn intrek in het stageoord in het Spaanse Benidorm. Daar zullen Wouter Vrancken en co de komende week hard werken om de terugronde in optimale omstandigheden aan te vatten. “De nadruk blijft op onze principes liggen”, klinkt het.