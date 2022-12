Annelien Coorevits (36) zeilt de oceaan over, maar niet zonder ongemak: “Niet evident wat de kijkers straks gaan zien”

‘Over de oceaan’ is terug. Ook in het tweede seizoen gaan zes bekende Vlamingen de uitdaging aan om de oceaan over te steken. Onder hen: Annelien Coorevits (36), mama van twee en ex-Miss België. Of zij uit het juiste hout gesneden is om zich aan de gevaarlijke tocht over zee te wagen? “Ik zie er misschien niet zo uit, maar alles dat extreem is wil ik uitproberen.”