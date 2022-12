Een stukje landbouwgrond dat al omheind en aangeplant is met boompjes, met het oog op de uitbreiding van de Herkenrodebossen. — © Sven Dillen

Hasselt/Nieuwerkerken/Herk-de-Stad

In de procedure voor de uitbreiding van de Herkenrodebossen krijgen de landbouwers wel degelijk voldoende inspraak. Dat zegt het departement Omgeving in een reactie op ons artikel over de petitie voor het behoud van landbouwgrond.