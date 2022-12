Emma Meesseman wint in Euroleague met Fenerbahce na één verlenging, Kangoeroes Mechelen en Kim Mestdagh komen morgen in actie

In de Euroleague Women (in poule A), de sterkste Europese clubcompetitie, was er schitterende winst voor Emma Meesseman met het Turkse Fenerbahce Istanbul versus het Tsjechische Praag. Kangoeroes Mechelen (20u30, De Schalk) en Kim Mestdagh met het Italiaanse Schio komen donderdag in poule B in actie.

Fenerbahce Istanbul had het op de vijfde speeldag van de Euroleague Women niet onder de markt tegen een fel Praag. Pas in het slotkwart kon de Turkse ploeg, die lang moest achtervolgen, een verlenging uit de brand slepen: 69-69. In die overtime leidde Emma Meesseman (9 punten, 6 rebounds, 6 assists, 2 blockshots) met een belangrijke driepunter Fenerbahce Istanbul mee naar de knappe 82-72 overwinning. Voor Emma Meesseman en co. meteen de derde overwinning na vijf matchen. In poule B komt Kim Mestdagh donderdag met het Italiaanse Schio in actie. Zij ontvangen het Turkse Mersin met sterspeelster Jonquel Jones. Schio telt 3 op 4. Nog in poule B ontvangt Kangoeroes Mechelen donderdagavond in de Schalk in Willebroek het Franse Landes. De Belgische kampioen en bekerwinnaar telt 1 op 4, Landes 0 op 4. Als de Maneblussers, die debuteren in de Euroleague Women, een tweede keer kunnen juichen blijven ze in de running voor de top-4. Van de twee groepen van acht is de top-4 na veertien speeldagen geplaatst voor de kwartfinales van de Euroleague Women.