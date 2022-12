‘Het smelt’ krijgt wereldpremière in officiële competitie van Sundance Film Festival

“Ik ben supergelukkig”, zegt Veerle Baetens. “Om meteen na het afwerken van de film zo’n uitnodiging te krijgen, dat is een droomscenario.”

In november lieten de programmatoren van het Sundance Film Festival in Park City (Utah) weten dat ze Het smelt opnemen in hun officiële selectie. Op 21 januari zal de film op het festival zijn wereldpremière beleven. “Het is de eerste keer dat de film aan een publiek wordt getoond”, zegt Baetens. “Ik kijk daar enorm naar uit. Al is het natuurlijk ook heel spannend.”

Met Het smelt, een film naar de succesvolle roman van Lize Spit, maakt de actrice haar debuut als regisseur. Ze heeft meer dan zes jaar aan de film gewerkt. Op dit moment legt Baetens nog de allerlaatste hand aan de film. “Maar we zitten nu echt in de finale afwerking”, vertelt ze. In oktober komt de film in de Belgische zalen. Ook Naomi Velissariou zal te zien zijn in de film. De Genkse actrice speelt de moeder van het hoofdpersonage.

Naomi Velissariou. — © Luc Daelemans

De kersverse regisseur zal zelf naar Utah afreizen in januari, samen met onder anderen hoofdrolspeelsters Charlotte De Bruyne en Rosa Marchant, die de volwassen en jonge versie van hoofdpersonage Eva spelen. “Ik heb er zin in”, zegt Baetens. “Sundance is een beetje het buitenbeentje onder de grote filmfestivals. Het draait meer om de films dan om de glitter en glamour. Omdat het er zo koud is, dragen de bezoekers anoraks in plaats van galajurken. Ik voel me daar wel goed bij.” (lacht)(arg)