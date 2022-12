Hasselt

De Limburgse deputatie heeft woensdagmiddag haar beleidsverklaring voor 2023 aan de provincieraad voorgelegd. “Om flexibel in te spelen op de snel veranderende omstandigheden moeten we meer dan ooit wendbaar zijn. En, we moeten waakzaam zijn om nieuwe opportuniteiten niet te missen en om de juiste prioriteiten te kiezen”, sprak eerste gedeputeerde Inge Moors.