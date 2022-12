Man die de kinderen van Filip en Mathilde leerde tennissen gaat nu Nina Derwael laten turnen

Gymfed was op zoek naar een nieuwe topsportmanager sinds Tim Moriau overstapte naar het triatlon. Zijn opvolger is gevonden in de persoon van Ruben Neyens, een 36-jarige Looienaar die zijn sporen heeft verdiend als coach in het tennis, zowel in België als in Nederland. Hij is ook erg gevraagd als spreker op sportcongressen. Vanaf januari gaat hij de topsportwerking van Gymfed coördineren en hij versterkt er ook het managementteam.

“Ik ben blij dat ik deze rol mag en kan opnemen en ik ben blij met het vertrouwen dat Gymfed en Sport Vlaanderen me geven”, zegt Neyens in een persmededeling. “Ik kijk er dan ook naar uit om in januari aan de slag te gaan en samen met het Gymfed-team onze sporters te ondersteunen en hen verder te laten ontwikkelen. Onze missie is duidelijk: gymnasten laten excelleren als persoon en atleet richting medailles en top-achtresultaten op WK, World Games en Olympische Spelen.”

Neyens haalde eerder al onze krant in de rubriek ‘Verhaal van de Week’, waarin hij honderduit vertelt over zijn werk en leven.

