Maaseik

Het Ziekenhuis Oost-Limburg heeft een strategisch plan klaar dat de toekomst van zijn campus in Maaseik veilig moet stellen. “De ZOL-campus in Maaseik blijft niet alleen een volwaardig ziekenhuis, we gaan zowel de site als de zorg nog verder uitbreiden”, zegt CEO Erwin Bormans. Kostenplaatje: 29,6 miljoen euro.