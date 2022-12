People’s Choice Awards: wie anders dan Taylor Swift?

Het is al goud wat blinkt voor Taylor Swift. De Amerikaanse popster heeft niet alleen wereldwijd succes in de hitlijsten, ze wint ook de ene prijs na de andere.

Bij de uitreiking van de People’s Choice Awards is Swift (32) een van de grote winnaars geworden. De zangeres viel drie keer in de prijzen. Taylor werd verkozen tot vrouwelijke artiest van het jaar, won de prijs voor beste muziekvideo van 2022 met haar videoclip van Anti-Hero en pakte de award voor album van het jaar met Midnights.

Gelukkig waren er nog andere prijzen zodat anderen ook wat konden winnen. BTS kreeg de award voor groep van het jaar en beste concertreeks. Groepslid Jung Kook verzilverde de award voor beste samenwerking voor de track Left and Right die hij met Charlie Puth maakte. Het beste nummer van het voorbije jaar was volgens de publieksstemming About Damn Time van Lizzo. Ook in Vlaanderen was dat afgelopen zomer een grote hit. De Amerikaanse zangeres kreeg ook de ereprijs People’s Champion-award uitgereikt.

Eerder won Taylor Swift ook al uitgebreid op de MTV Video Music Awards en de American Music Awards waar ze werd uitgeroepen tot artieste van het jaar.