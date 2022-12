Voor Adil El Arbi (34) was 2022 – op die ene tegenvaller na – een jaar om te koesteren. Hij trouwde met VRT-journaliste Loubna Khalkhali (30) en blijft hoge toppen scheren met de film ‘Rebel’, nu ook in het Midden-Oosten. Daar kwam voor het koppel nog een droom in vervulling: een bedevaart naar Mekka. “Het was een van de mooiste dagen van ons leven.”