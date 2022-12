Twee maanden zat Igor Girkin aan het front. Op basis van wat hij daar zag, schetst hij een ontluisterend beeld over het Russische leger. — © AP

Hij mag dan een ultranationalist zijn, Igor Girkin (51) is ook een van de scherpste stemmen over het falen van de “speciale militaire operatie”. Twee maanden lang was hij van de radar verdwenen. Vertrokken naar het front, zo blijkt. Bij zijn terugkeer naar Moskou – en op Telegram – haalt hij vernietigend uit naar het beleid.