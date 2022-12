Houthalen-Helchteren/Winston-Salem

Als moleculair plantbioloog focust Maarten Houben op verouderingsprocessen bij planten en vruchten. Daarin verdiept hij zich aan de Wake Forest University in Winston-Salem. “Jammer dat er weinig plant biotechbedrijven in Vlaanderen zijn. Het is niet gemakkelijk om er een coole job te vinden.”