Zoektocht naar bondscoach is gestart: taskforce met Bart Verhaeghe (Club Brugge), Sven Jaecques (Antwerp) en Pierre Locht (Standard) gaat Voetbalbond helpen

De selectieprocedure voor de opvolging van Roberto Martinez bij de Rode Duivels is gestart. Dat heeft de Belgische voetbalbond laten weten. Er was onenigheid ontstaan tussen CEO Peter Bossaert en de Raad van Bestuur over de manier waarop een opvolger voor Martinez moest worden gekozen, maar de plooien zijn gladgestreken. Opvallend is dat Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zijn comeback maakt bij de Voetbalbond. Hij gaat samen met CEO Peter Bossaert en Sven Jaecques (Antwerp) en Pierre Locht (Standard) op zoek naar een nieuwe bondscoach.

De Voetbalbond begint in een communiqué met een strenge analyse van het voorbije WK. De Rode Duivels werden in de eerste ronde uitgeschakeld: “De Raad van Bestuur en het management van de KBVB hebben de voorbije dagen de tijd genomen om de situatie na het WK te evalueren. De teleurstelling zindert nog na. Met de Gouden Generatie waren we het verliezen zowat verleerd, maar de Rode Duivels waren jammer genoeg niet op de afspraak in Qatar”, schrijft CEO Peter Bossaert het in het communiqué van de voetbalbond.

Het stormde tussen CEO Peter Bossaert en de Raad van Bestuur van de Voetbalbond, maar de plooien zijn gladgestreken. — © Kristof Vadino

Kort na de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië gaf Roberto Martinez aan te stoppen als bondscoach en technisch directeur van de Voetbalbond, een beslissing die hij naar eigen zeggen al voor het WK nam. De Voetbalbond was nog voor het WK gesprekken gestart over de verlenging van het aflopend contract van Martinez, maar volgens de advocaat van Martinez, Jesse De Preter, pakte de Voetbalbond niet door. Dat zou geleid hebben tot het afhaken van Martinez.

Achteraf bekeken is het een goeie zaak dat het contract van Martinez niet voor het WK werd verlengd, want na zes jaar en een tegenvallende campagne in Qatar was het draagvlak voor de Spanjaard weg.

Afgelopen maandag zou de bond de koppen voor het eerst bij elkaar steken om de opvolgingsprocedure op te starten, maar die meeting ging niet door, omdat de Raad van Bestuur van de Voetbalbond afhaakte: een signaal. Dinsdag werden de koppen dat toch samen gestoken en plooien gladgestreken.

“Binnen de Raad was ongerustheid ontstaan over de toekomst van de Rode Duivels”, geeft de Voetbalbond nu toe. “De voorbije dagen waren best woelig. Daar moeten we niet flauw over doen. Net zoals het groepsgesprek bij de Rode Duivels heeft het ons als Raad van Bestuur goed gedaan om de dingen te benoemen en uit te praten. Na een open gesprek zijn de violen gestemd en wordt meteen werk gemaakt van een uitgebreide sportieve evaluatie en de zoektocht naar een opvolger van Roberto Martinez als bondscoach”, aldus Peter Bossaert.

Taskforce gaat helpen om nieuwe bondscoach te zoeken

Sven Jaecques is een van de coming men in het Belgisch Voetbal. Als general manager van Antwerp stelde hij Marc Overmars aan als sportief verantwoordelijke. — © BELGA

Voor de zoektocht naar een opvolger grijpt de Voetbalbond terug naar een formule die in 2016 tot de aanstelling van Roberto Martinez leidde: de oprichting van een Taskforce.

“De Voetbalbond heeft aan de Pro League gevraagd of ze voetbaltechnische expertise ter beschikking wil stellen en is verheugd te kunnen melden dat naast Peter Bossaert (CEO KBVB) de KBVB-bestuurders Sven Jaecques (R. Antwerp FC) en Pierre Locht (R. Standard de Liège) deel zullen uitmaken van de Taskforce. Op vraag van de KBVB wordt de Taskforce vervolledigd met Bart Verhaeghe (Club Brugge KV), die gevraagd werd om zijn kennis en ervaring opnieuw te delen. De Taskforce zal een evaluatie maken van de sportieve situatie, het profiel bepalen van de nieuwe bondscoach en de vacature openstellen. Het zal uit de lijst van kandidaten de uiteindelijke kandidaat voordragen aan de Raad van Bestuur.”

De Taskforce gaat meteen aan de slag. ​

Pierre Locht, hier op een foto uit 2020 met toenmalig Standard-voorzitter Bruno Venanzi, is een advocaat die recent CEO werd van Standard. — © BELGAIMAGE

Nieuw organigram voor technisch departement

De Taskforce zal de sportieve evaluatie ook gebruiken om een (nieuw) organigram uit te tekenen voor het technische departement van de Voetbalbond. Roberto Martinez was naast bondscoach immers ook technisch directeur.

Er klinkt ook waardering voor het werk van Martinez: “Roberto Martinez was 6 jaar lang een geweldige ambassadeur voor ons Belgische voetbal. Met Martinez als bondscoach stond België 4 jaar lang nummer 1 op de wereldranglijst, kwalificeerde het zich 4 maal voor een eindtoernooi (incl. Final Four van de Nations League) en de allermooiste herinnering blijft wellicht de derde plek op het WK in Rusland. Daarnaast heeft hij als Technisch Directeur een grote impact gehad. De KBVB heeft onder Martinez een grote sprong voorwaarts gemaakt, een echte high performance cultuur geïnstalleerd en de basis gelegd voor de lange termijn toekomst.”