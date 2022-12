Risico op kernoorlog neemt toe, maar “Rusland is niet gek geworden”, zegt Vladimir Poetin

Het Westen ziet Rusland als “een tweederangs land dat helemaal geen bestaansrecht” heeft, zei Poetin tijdens de jaarlijkse zitting van zijn Mensenrechtenraad. “Pas na de start van de speciale militaire operatie, zagen de Mensenrechtenraad van de VN, de Raad van Europa en andere zogenaamde mensenrechtenorganisaties plotseling ‘het licht’ en begonnen zij schaamteloos hun cynische vooringenomenheid te demonstreren”, vindt Poetin.

“Dit is waar we mee te maken hebben. Van onze kant kan er maar één antwoord zijn: een consequente strijd voor onze nationale belangen. Dat is precies wat we zullen doen. En laat niemand op iets anders rekenen”, zei hij. “Ja, we zullen dit op verschillende manieren en met verschillende middelen doen. Allereerst zullen we ons natuurlijk richten op vreedzame middelen, maar als er niets anders overblijft, zullen we ons verdedigen met alle middelen die ons ter beschikking staan.”

Hij voegde daaraan toe dat het risico op een kernoorlog toeneemt en beschuldigde de Verenigde Staten ervan nucleaire dreigingen te uiten. Hij herinnerde iedereen eraan dat het de Verenigde Staten waren, en niet Rusland, die zogenaamde “tactische” kernwapens in andere landen hadden ingezet. Hij zei dat hij zijn eigen kernwapenarsenaal als een zuiver defensief afschrikmiddel ziet, maar wilde wel niet publiekelijk zeggen dat Rusland niet als eerste zulke wapens zal inzetten. “We zijn niet gek geworden. We begrijpen wat nucleaire wapens zijn.”

© via REUTERS

“Polen wil Oekraïne innemen”

Extra troepen mobiliseren is volgens de president momenteel ook niet aan de orde. Hij zei dat van de meer dan 300.000 Russische reservisten die werden opgeroepen, in wat Moskou een “gedeeltelijke mobilisatie” noemde in september en oktober, er 150.000 werden ingezet in de zone van wat Moskou zijn “speciale militaire operatie” in Oekraïne noemt. Daarvan zitten er 77.000 in gevechtseenheden en de rest voert defensieve taken uit, zei hij. Volgens Poetin is het momenteel niet nodig om een extra oproep te doen voor Russische reservisten om in Oekraïne te vechten. Massale desertie is geen probleem, aldus de Russische leider. “Zijn er mensen die hun stellingen verlaten hebben? Ja, dat is gebeurd, maar dat zijn er minder en minder nu.” Hij zei wel dat de “speciale militaire operatie” van Rusland in Oekraïne, een “lang proces” kan worden.

Poetin herhaalde ook een standpunt dat hij al eerder verdedigde. Zo had Rusland, volgens hem, “geen andere keuze” dan militair in te grijpen in Oekraïne. Hij zei dat pro-westerse revolutionairen daar in 2014 “de oorlog” waren begonnen, toen de pro-Russische president van Oekraïne na wekenlange straatprotesten ten val werd gebracht.

Hij voegde daar ook nog de bewering aan toe dat Polen, dat aan Oekraïne grenst, hoopt gebieden in het westen van het land in te nemen. Hij zei: “Rusland zou de enige garantie kunnen bieden voor de territoriale integriteit van Oekraïne. Maar het is nu aan de nieuwe leiders van Oekraïne.” (sgg)