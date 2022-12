Eerder was er al ‘Running up that hill’ van Kate Bush, dat door de Netflix-serie ‘Stranger things’ een tweede leven kreeg. En nu is ook de klassieker ‘Goo goo muck’ uit 1981 weer populair, met dank aan de nieuwe serie ‘Wednesday’. Op Spotify werd het liedje de afgelopen dagen 5.000 keer vaker afgespeeld dan voorheen.