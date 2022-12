Meisje heeft niemand om mee te dansen op podium van schoolfeest, tot vriendelijke man te hulp schiet

Een meisje in Zuid-Afrika had zich haar schoolfeest wel anders voorgesteld zaterdag. Toen ze samen met haar klasgenootjes op het podium stond, wilde haar partner plots niet meer meedoen. Het jongetje weigerde het gerepeteerde dansje uit te voeren en ging zelfs van het podium. Het meisje bleef verbaasd achter en had als enige niemand om mee te dansen, maar dan kwam een vriendelijke man uit het publiek helpen.