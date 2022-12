Onze tv-tips: Kerstsfeer, fake news en windmolens

Chateau Meiland

Play4, do, 22.15u

Deze aflevering had je nog te goed van vorig jaar. Hoewel we chronologisch verder in de serie zitten, werd deze kerstaflevering van Chateau Meiland in Vlaanderen vorig jaar overgeslagen. Nu krijgen we hem toch te zien. Samen met Erica, Maxime, Leroy en de (klein)kids reist Martien naar de oudste kerstmarkt van Europa in Straatsburg. Een reis vol glühwein en Christmas-shopping. (tove)

Fake news & ik

Canvas, do, 21.15u

Al enkele jaren probeert fake news onze maatschappij te ontregelen. in een fascinerende documentaire gaat Tim Verheyden op onderzoek uit. Hij gaat in gesprek met experts, met mensen die voor grote socialemediabedrijven hebben gewerkt, maar ook met mensen die een tijdje zijn meegegaan in complottheorieën of desinformatie. Dat allemaal om de mechanismen achter fake news bloot te leggen. (tove)

Zembla

NPO2, do, 20.27u

Ook bij ons zijn ze al jaren een bron van discussies: windmolens. De felle protesten van burgers tegen het almaar groeiend aantal windmolenparken neemt overal toe, ook in Nederland. En om de klimaatdoelen te halen komen er voor 2030 nog eens vele turbines bij. Deze reportage gaat na wat de impact is en de overlast van windmolens op de bevolking. (tove)