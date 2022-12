Hoe een prins van 71 jaar vanuit zijn kasteel het oude Duitse Keizerrijk wilde herstellen

Weg met de Duitse republiek, heimwee naar het oude Duitse Rijk (1871 - 1918). Vanuit zijn kasteel in Saaldorf beraamde prins Heinrich XIII, een aristocraat van 71, de omverwerping van het land. Drieduizend agenten verhinderden woensdagochtend de vergevorderde poging tot staatsgreep. “Hij is een verwarde oude man die zich hopeloos heeft vastgereden in complottheorieën”, reageert zijn eigen adellijke familie.