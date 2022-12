VIDEO. Wat een toewijding! Egan Bernal trotseert stortbuien op training: “Als je een doel hebt, maken omstandigheden niets uit”

Egan Bernal is al teruggekeerd in het peloton na zijn horrorcrash in januari, maar in feite is hij nog altijd aan zijn comeback aan het werken. In september werden er nog schroeven uit zijn knie verwijderd. Hét grote doel van de Colombiaan is om in 2023 terug te keren naar de Tour, de race die hij in 2019 won en daar heeft hij alles voorover, zo getuigt een video vanop training waarin te zien is hoe hij helse weersomstandigheden trotseert.