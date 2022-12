Kerst onder de zon? Deze bestemmingen zijn nog beschikbaar en zoveel tel je ervoor neer

December is voor velen een stressvolle maand. De eindejaarsperiode kan zowel op het werk als privé erg druk zijn, een beeld dat niet helemaal overeenstemt het gezellige, knusse cliché. Toen je je vorig jaar van familiefeest naar familiefeest en van afterwork naar kerstbrunch haastte, kwam het idee misschien al eens in je op om dat soort scenario’s in de toekomst te vermijden door Kerstmis elders te spenderen. Onder de zon, bijvoorbeeld? Wij tippen waar je nu best kan overwinteren en hoeveel zo’n last-minutereis kost.