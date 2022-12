Alle verdachte bloederige pakketjes in Oekraïense ambassades kwamen uit Duitsland

Alle verdachte pakketjes die de afgelopen dagen naar Oekraïense ambassades in verschillende landen werden verstuurd, hebben één en hetzelfde afzendadres. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba in een bericht op Facebook. De verzender moeten we zoeken in een Tesla-garage in Duitsland.

Tal van Oekraïense ambassades kregen de afgelopen dagen bloederige pakketjes toegestuurd waar dierenogen in te vinden zijn. Die verdachte pakketjes hebben allemaal hetzelfde afzendadres: een garage van automerk Tesla in het Duitse Sindelfingen. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba. De verzendingen gebeurden vanuit postkantoren die niet uitgerust zijn met camerabewaking en er werden ook geen DNA-sporen achtergelaten op de enveloppen. De Buitenlandminister gaat daarom uit van een professioneel niveau.

Koeleba gaf ook een overzicht van waar de pakketjes al onderschept werden. De afgelopen twee dagen werden er verdachte pakketen ontvangen op de ambassades in Italië, Polen, Portugal, Roemenië en Denemarken, alsmede bij het consulaat in Gdansk. In totaal is er sprake van 31 gevallen in 15 landen: Oostenrijk (1), Kroatië (1), Tsjechië (2), Denemarken (1), Frankrijk (1), Hongarije (2), Italië (4), Kazachstan (1), Nederland (1), Polen (6), Portugal (2), Roemenië (2), Spanje (5), Vaticaanstad (1) en de Verenigde Staten (1).

Volgens Kiev is er dus nog geen zo’n pakketje in ons land aangekomen.

“De huidige terreurcampagne tegen Oekraïense diplomaten is van een ongekende omvang, niet alleen in de context van Oekraïne, maar ook op mondiaal niveau. Ik kan me doorheen de geschiedenis geen geval herinneren waarin zoveel ambassades en consulaten van één land in zo’n korte tijd aan zulke massale aanvallen werden onderworpen. Maar hoe hard de vijanden ook proberen de Oekraïense diplomatie te intimideren, ze zullen er niet in slagen. We blijven werken aan de overwinning.”

De bloederige pakketjes zijn ook niet het enige. Vorige week raakte een medewerker van de Oekraïense ambassade in de Spaanse hoofdstad Madrid lichtgewond bij de ontploffing van een bombrief. Ook bij verschillende andere instanties in Spanje werden zulke bombrieven afgeleverd. Koeleba gaf daarna de opdracht om de beveiliging aan alle Oekraïense ambassades te versterken.

