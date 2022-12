Hilde Crevits aan Vincent Van Quickenborne na rellen: “Doe je job”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) is niet van plan om te snoeien in het Groeipakket van minderjarige relschoppers. Dat zei ze in het Vlaams Parlement na een vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). Ze riep het federale niveau op om in eigen boezem te kijken.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) verklaarde vorige week dat ouders van jonge relschoppers meer voor hun verantwoordelijkheid moeten worden geplaatst. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde hij voor om desnoods te snoeien in de kinderbijslag. Van Quickenborne deed zijn uitspraak tijdens een debat over de rellen die uitbraken na de wedstrijd tussen België en Marokko op de Wereldbeker in Qatar.

“Over dat ballonnetje zou ik een suggestie willen doen”, antwoordde Crevits woensdag. “Zorg dat mensen geïdentificeerd, opgevolgd en veroordeeld worden. Kortom: doe je job.”

Volgens De Reuse moet er wel kunnen worden gesnoeid in het Groeipakket. “Elk beleidsniveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen, dat is de oproep die vorige week werd gedaan”, zei hij. “Er bestaat in Vlaanderen een systeem om ouders te steunen bij de opvoeding, dat draaiende wordt gehouden door de belastingbetalers. Daar moet een engagement tegenover staan van die ouders.”