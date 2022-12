Rock Werchter lost pak nieuwe namen

Werchter

Nadat alle headliners zijn gelost, smijt Rock Werchter er vandaag nog een pak nieuwe namen tegenaan. Nieuw voor donderdag 29 juni zijn Aurora, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, The 1975 en Sam Fender.

Cavetown, The HU, slowthai, The Interrupters, Wardruna, Tamino en The Black Keys zijn bevestigd voor vrijdag 30 juni.

Adekunle Gold, Dean Lewis, Sigur Rós, Xavier Rudd, Paolo Nutini en Machine Gun Kelly (foto) komen op zaterdag 1 juli.

En met Lovejoy, Pip Millett, Amenra, Puscifer, Gabriels, Jacob Collier en The Lumineers wordt ook de line-up van zondag 2 juli met nieuwkomers aangevuld.

