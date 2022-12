Wordt de stroom in jouw straat afgeschakeld bij elektriciteitstekort? Ontdek het hier

De regering is volop aan het plannen hoe ze wil voorkomen dat we over enkele jaren ’s winters zonder stroom vallen. Maar wat als die plannen niet volstaan? Daarvoor ligt al een draaiboek op tafel. Waarbij je in bepaalde gebieden grote kans hebt dat je op een lijst staat van af te schakelen straten.

Hoe groot is de kans dat het effectief tot black-outs komt?

De discussies binnen de regering gaan niet over komende winter, maar over de winters van 2025-2026 en 2026-2027. Om die problemen over drie jaar te vermijden, zijn er best nu al afspraken nodig. Het is net om het worst case scenario te vermijden, dat er volop over wordt gepraat.

Als alle voorzorgsmaatregelen onvoldoende zouden blijken, valt het licht uit. Maar niet overal: de overheid heeft al enkele jaren een afschakelplan in de schuif liggen, precies om “een complete black-out te voorkomen”. De havens blijven zéker draaien, de rest van het land is opgedeeld in acht “afschakelschijven” die elk jaar worden geüpdatet.

Gaat het licht bij mij uit?

Als je in een landelijke gemeente woont, is de kans groter dat je ergens hoog op een lijst staat. De hoogspanningscabines die als eerste worden uitgeschakeld, bedienen onder andere de regio tussen Lochristi en Sint-Lievens-Houtem, die tussen Maldegem en Aalter, tussen Tremelo en Beringen en tussen Bornem en Puurs-Sint-Amands.

Pas als dat niet blijkt te volstaan, volgen andere regio’s zoals tussen Haaltert en Geraardsbergen, rond Ronse, tussen Evergem en Kaprijke en tussen Diksmuide en Kortemark. Ook Bredene en De Haan moeten het dan mogelijk even zonder stroom stellen. Het afschakelplan is tot op straatniveau te bekijken via de website van Fluvius.

Zit jouw gemeente bij de achtste schijf, dan word je als eerste afgeschakeld. Daarna volgen indien nodig die uit de zevende schijf, de zesde en zo verder. Wie niet in een afschakelschijf zit, krijgt wel de vraag om zuinig met stroom om te gaan.

Wanneer zit ik dan zonder stroom?

Het meest waarschijnlijke scenario is dat dat tijdens de periode tussen 17 en 20 uur gebeurt, want dat is het piekmoment qua stroomverbruik. Officieel is dat “zo lang de vraag het aanbod overstijgt” maar in principe nooit langer dan vier uur. In de plannen staat ook dat je al op voorhand op de hoogte wordt gebracht, zodat je indien nodig andere oorden kan opzoeken.

Blijf ik stroom krijgen als ik zonnepanelen heb?

Nee, want die zonnepanelen hebben doorgaans elektriciteit van het net nodig om te kunnen werken. Anders gaan ze in veiligheidsmodus, zegt Fluvius.

Wat met deze winter?

Voor het “Winterplan 2022-2023” vroeg minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) al aan de elektriciteitsproducenten om geplande onderhoudswerkzaamheden uit te stellen tot de lente. Dat is vooral omdat het spannende maanden kunnen worden voor Frankrijk, niet omdat er in eigen land stroomtekorten dreigen. Ook voor de winters tussen nu en 2025 staan al voorzorgsmaatregelen klaar. (kba)