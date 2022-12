Frenkie de Jong heeft opmerkelijke tactiek om Lionel Messi uit te schakelen: “Door Argentinië te domineren”

Nederland is in de ban van de kwartfinale tegen Argentinië (en ook wel een beetje van Lionel Messi, laten we wel wezen). Op de persbabbel benadrukte Virgil van Dijk dat Oranje zich niet mag blindstaren op Messi en gaf doelman Andries Noppert aan dat Messi ook maar een mens is. Frenkie de Jong, die twee jaar samenspeelde met Messi, vindt dat Oranje vooral collectief sterker moet zijn dan de Argentijnen, zo houd je Messi automatisch uit de wedstrijd. Het meest waardevolle advies kwam van Ron Vlaar, intussen ex-voetballer, die in 2014 120 minuten lang Messi aan banden legde.

Lionel Messi is op zijn 35ste een van de smaakmakers van dit WK en met drie goals en één assist het voornaamste wapen van Argentinië. Uiteraard domineerde Messi de persconferentie van Oranje, waarvoor Virgil van Dijk en Andries Noppert het woord voerden, en alle voorbeschouwingen in de Nederlandse media.

Voetbal International voerde de gestopte verdediger Ron Vlaar op, die op het WK 2014 Messi en co. in de halve finales op 0-0 hield. Dat leverde interessante inzichten op: “Er werd niemand van ons aan hem gekoppeld”, zo begint Vlaar. “Het is belangrijk dat je Messi in de gaten blijft houden als je als ploeg aan het aanvallen bent. Dat zijn de momenten waarop hij wacht. Dan zie je hem loeren naar de ruimtes tussen de linies. In de 1/8ste finale van Argentinië tegen Australië zag je dat ook weer. Zijn medespelers weten dan dat hij daar is. Zodra ze de bal heroveren, zoeken ze Messi, in die ruimtes. Dan is bij wijze van spreken een halve bal al genoeg voor hem. Daar moesten we continu scherp en alert op zijn. Volgens mij hebben we dat goed gedaan destijds.”

Frenkie de Jong had het voorrecht ploegmakker te zijn van Lionel Messi. — © REUTERS

Nog in Voetbal International bekijkt Frenkie de Jong het lamleggen van Messi vanuit een ander perspectief. De Jong voetbalde bij FC Barcelona twee jaar samen met de Argentijn, die zeven keer werd verkozen tot beste voetballer van de planeet. De Jong vindt dat Oranje erop gefocust moet zijn om Argentinië te domineren.

“Hoe we Messi gaan verdedigen? We moeten hem vooral als team uitschakelen, door proberen te domineren en te laten zien dat we beter zijn dan Argentinië. Messi is in alle opzichten de beste speler die er is. Het was een voorrecht met hem te spelen en nu tégen hem.”

Messi vertrok in 2021 transfervrij van FC Barcelona naar PSG en haalde daar de jongste tijd weer een hoog niveau. Van die vorm profiteert Argentinië nu.

Van Dijk nam het in de Champions League van 2018-2019 met Liverpool al op tegen Messi. In de heenmatch scoorde Messi twee keer. Liverpool haalde de 3-0-nederlaag op dankzij een 4-0-zege in de terugmatch. — © EPA-EFE

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk bleef op de persconferentie eerder hangen in clichés. “We weten dat Messi heel goed is, laat het ons daarop houden. Maar we moeten niet Messi uitschakelen, we moeten Argentinië uitschakelen. Ze hebben veel goede spelers die het verschil kunnen maken en die we in de gaten moeten houden. Dat zullen we ook doen. Het is niet Nederland tegen Messi, maar tegen Argentinië.”

Andries was in zijn Nop(pert)jes. — © AFP

Andries Noppert knijpt zich nog af en toe in de arm dat hij op dit WK eerste doelman is van Oranje. Voor de afreis naar Qatar had de goalie van Heerenveen geen enkele cap achter zijn naam, tegen de Argentijnen zal hij zijn vijfde pakken.

“Als kleine jongen droom je hiervan. Maar kijk naar mijn loopbaan, ik had die droom eigenlijk al opzijgezet. Er is op korte tijd veel veranderd voor mij, maar het allerbelangrijkste is dat ik zelf niet verander. Wat als ik Messi tegenover mij krijg om een strafschop te nemen? Messi is ook maar een mens. Net als wij. Hij kan ook penalty’s missen, dat bleek al in het toernooi. Natuurlijk is hij goed, maar ook van hem kan ik een penalty stoppen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Alsof hij wilde illustreren dat zijn nieuwe status hem niet naar het hoofd is gestegen, schakelde Noppert na de persconferentie keurig de microfoon uit en zette de stoelen netjes op hun plaats: