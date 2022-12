Vaccinatiecentrum Panishof sluit de deuren

In het Panishof kregen ruim 30.000 inwoners van Heers, Borgloon, Kortessem en Wellen hun coronaprikken tijdens de grote basisvaccinatiecampagne die al in februari 2021 van start ging. “Ons vaccinatiecentrum behaalde toen een zeer hoge vaccinatiegraad van meer dan 95 procent voor de 18-plussers”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) van Heers. “Voor de herfstbooster lieten bijna 85 procent van de 65-plussers zich vaccineren en 48,5 procent van de 18- tot 64-jarigen. Met die cijfers scoren we nog altijd hoger dan het Vlaamse gemiddelde. We willen dan ook alle vrijwilligers van harte bedanken die zich, dag in dag uit, zijn blijven inzetten. Tevens willen we onze inwoners een pluim geven omdat zij door hun talrijke opkomst geholpen hebben om het virus in te dijken. Na bijna twee jaar hopen we dit vaccinatiehoofdstuk nu definitief af te sluiten.”

Op donderdag 8 december staat het laatste vaccinatiemoment ingepland. Tot slot zal er op donderdag 29 december nog beperkt gevaccineerd worden voor personen die een tweede basisvaccinatie nodig hebben of personen die niet eerder aanwezig konden zijn. (frmi)