Man ziet poging tot diefstal smartphones op gênante wijze mislukken door… gesloten deur

Een poging tot diefstal is voor deze jongeman erg gênant afgelopen. De kerel probeerde in het Engelse Dewsbury twee iPhones te stelen, maar had niet in de gaten dat de winkel was uitgerust met een automatisch slot. Pas toen hij zich om snel omdraaide met de toestellen tevergeefs de deur probeerde te openen, wist hij al snel hoe laat het was.