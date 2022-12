Saunasessies, waterloading en heel soms een huilbui: waarom gewichthefster Nina Sterckx zes kilo moest afvallen in drie weken

Nina Sterckx eindigde knap zesde op het afgelopen WK, had evengoed een medaille kunnen behalen. Wat voorafging, kostte bloed, zweet en tranen. Saunazweet en tranen van de stress, omdat ze 6 kilo in drie weken moest afvallen. Omdat een gewichtscategorie is afgeschaft op de komende Olympische Spelen, is dit haar dilemma voor Parijs 2024: wéér afvallen tot -49kg of net 10 kilo hoger gaan.