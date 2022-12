Beker van België basketbal wordt Lotto Basketball Cup voor heren en dames

De finales van de Beker van België gaan bij de vrouwen en mannen in hetzelfde weekend en in Vorst Nationaal door. — © Basketball Belgium

De Pro Basketball League en Basketball Belgium slaan in samenwerking met de Nationale Loterij de handen in elkaar voor de organisatie van de Beker van België basketbal voor mannen en vrouwen met de “Lotto Basketball Cup”. Daarnaast verlengt ook Baloise zijn partnership voor dit event. Zowel de finale van de heren als van de dames wordt in Vorst Nationaal gespeeld, de vrouwen op zaterdag 11 maart, de mannen op zondag 12 maart. In navolging van het volleybal (Sportpaleis) wordt dus ook in het basketbal de apotheose (m/v) van de Cup in hetzelfde weekend betwist.

De Beker van België is dit jaar aan haar 70ste editie toe. Vorig seizoen kon Limburg United stunten tegen de regerende landskampioen Oostende, meteen de allereerste trofee in de korte geschiedenis van de Limburgse club. In het damesbasketbal won Kangoeroes Basket Mechelen vorig jaar de felbegeerde beker door in de finale te juichen versus Liège Panthers.

Vorig weekend werden reeds drie kwartfinales van de Lotto Basketball Cup bij de dames afgewerkt. Aan de ene kant van de bracket haalde Basket Namur Capitale het in een Waals onderonsje gemakkelijk van Spirou Ladies Charleroi met 94-41. Aan de andere kant van de bracket versloeg bekerhouder Kangoeroes Mechelen, House of Talents Kortrijk Spurs met duidelijke 85-55 cijfers. Basket Willebroek (Eerste Landelijke) haalde het met 58-77 van Rebond Ottignies uit 1ste Régionale. Zo krijgen we in de ene halve finale een streekduel tussen Kangoeroes Mechelen en Basket Willebroek. De kwartfinale tussen Castors Braine en Phantoms Boom wordt op 17 januari gespeeld. De winnaar treft Basket Namur Capitale in de halve finale. De finale van de Lotto Basketball Cup women wordt op zaterdag 11 maart gespeeld in Vorst Nationaal.Komend weekend kwartfinales bij de mannen

Op 9, 11 en 13 december worden de kwartfinales van de Lotto Basketball Cup Men gespeeld. RSW Luik en Brussels gaan de strijd aan om het in de halve finales op te nemen tegen de winnaar van het duel tussen Leuven Bears en Antwerp Giants. Oostende treft in de kwartfinales al de regerende bekerwinnaar Limburg United. In de halve finale zal één van hen het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi. Deze wedstrijden zijn via live stream volgen op het Lotto Basketball Cup YouTube kanaal. De finale van de Lotto Basketball Cup Men staat geprogrammeerd op zondag 12 maart in Vorst Nationaal.

Het volledige programma en de match-ups van de “Lotto Basketball Cup Men & Women” zijn terug te vinden op lottobasketballcup.be.