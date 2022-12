Verdachte bekent na bijna twee jaar brandstichting bij vrouw (87) in Kortessem

Woensdag heeft een verdachte een brandstichting van bijna twee jaar oud bekend. In maart 2021 stichtte hij brand in de woning van een 87-jarige alleenstaande vrouw in Kortessem.

Donderdagochtend 11 maart 2021 werd om 4 uur een brand opgemerkt in de garage van een woning in de Graafbeemdenstraat in Kortessem. Een buurman schoot wakker van de brandgeur, stapte in zijn auto om de oorzaak van de geur te zoeken en kwam enkele tientallen meters verder zijn 87-jarige alleenstaande buurvrouw tegen. Zij had de woning kunnen ontvluchten en stond buiten de wachten. De buurman sloeg alarm en de brandweer kwam de brand blussen. De garage brandde volledig uit, maar het huis kon grotendeels gevrijwaard worden. De bewoonster werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens de vaststellingen bleek dat de brand moedwillig werd aangestoken. De bewoonster werd verhoord als slachtoffer en de opsporingsdienst van de lokale politie Kanton Borgloon startte een uitgebreid onderzoek. Daarbij kwamen enkele verdachten in beeld. Uiteindelijk heeft woensdag, bijna twee jaar na de brand, een verdachte de brandstichting bekend. Eerder had de persoon in kwestie de feiten nog ontkend. siol