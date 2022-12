Hoe een opgezette kameel in het kersttafereel van Sint-Martens-Voeren is beland

De dieren onder de blauwe sterrenhemel in de Sint-Martinuskerk zijn niet lukraak gekozen, het zijn beesten die vaak letterlijk in Voeren hebben rondgelopen of -gevlogen. Maar hoe zit dat dan met die kameel? “Alle dieren zijn typisch voor Voeren, behalve die jonge kameel. Maar hij past wel in het plaatje, de drie koningen kwamen op kamelen uit het oosten, hé”, vertelt Jozef ‘Jof’ Dodemont (84), de ouderdomsdeken van de groep vrijwilligers die dit huzarenstukje ieder jaar voor mekaar krijgt.

De kameel is het enige ‘niet-Voerense’ dier in het tafereel. — © Tom Palmaers

De kameel liep ooit rond in een circus in Frankrijk, totdat hij een poot brak en moest worden afgemaakt. Jof: “Uiteindelijk belandde de kameel bij een taxidermist in Zepperen. Hij had voor ons al wat dieren opgezet en vroeg of we geïnteresseerd waren. Wij wilden die kameel wel, maar het opgezette dier kostte 45.000 frank (ruim 1.000 euro, nvdr), dat konden we niet betalen. Totdat wijlen pastoor Colemont zijn broer, een chirurg in Hasselt, aansprak. Die was bereid ons te sponsoren en nu staat de kameel al meer dan 20 jaar in ons tafereel.”

Links: de dassenburcht. — © Tom Palmaers

Dassenburcht

Wie het tafereel in de kerk aanschouwt, komt ogen tekort. Overal duiken dieren op, indrukwekkend is het tafereel van de marter die een fazant te pakken krijgt, maar ook de das en zijn burcht springen meteen in het oog,... De dieren zijn bijna allemaal opgezet in Zepperen, maar meestal ‘afkomstig’ van Voeren. “Als mensen uit de streek een dood dier aantreffen, komen ze bij ons terecht”, vertelt Jof. “Zoals de kraai die een boer levenloos zag liggen op zijn erf, een gewonde pony en een ezel die moesten worden afgemaakt,... Er is geen enkel dier neergeschoten met de bedoeling het hier te zetten.” Jof en zijn vrienden zijn trots op hun dierenrijk, maar er mag nog één specifiek dier bij. “Een kleine bordercollie zou ik nog graag zien”, zegt Jof. “Ik heb al twee veeartsen gevraagd om mij op de hoogte te houden als er zo’n hondje bij hen binnenkomt dat niet meer te redden is.”

© Tom Palmaers

Al dat opzetten kost natuurlijk geld: van 90 euro voor een klein vogeltje tot 300 euro voor bijvoorbeeld een ree. “Vooraan het tafereel staat een spaarpotje waar bezoekers geld kunnen deponeren. Sommigen geven 20 cent, maar we vinden er ook biljetten van 50 euro in terug. Zo kunnen we alles bekostigen.”

Hartaanval

Niet alleen de dieren zijn streekeigen, ook de Veurs stroomt door het decor, een trein rijdt over het viaduct van Sint-Martens-Voeren, de kerktoren staat hoog in de bomen,... alles is gemaakt met een bijna perfect oog voor detail. “We zijn wel niet zo groots begonnen”, zegt Lou Lemmens, de ‘elektricien’ van het team. “Mijn ouders maakten aanvankelijk een bescheiden stalletje in de hoek van de kerk. Maar dat bleef maar groeien, dus vroegen we aan de pastoor of we een deel van het koor mochten gebruiken.” Dat koor is intussen helemaal ingenomen door het tafereel. “Ik heb al aan de pastoor gezegd dat we de stal binnenkort in de kerk maken en de kerkgangers kunnen dan in het koor gaan zitten”, lacht Jof.

© Tom Palmaers

Intussen bouwen de vrijwilligers al 31 jaar het tafereel op, een periode waarin ook een paar vrienden zijn overleden. “Zoals Hubert. Toen we tijdens de afbraak een deel van de stal naar buiten droegen, zakte hij plots ineen”, herinnert Jof zich. “Een hartaanval. We hebben hem nog proberen te reanimeren, tevergeefs.”

Hugo, Henri, Jof, Lou, Guy en Jef hopen dat hun schepping massaal wordt bezocht. Buiten wijst een stralende ster alvast de weg.

Je kan het kersttafereel elke dag tussen 9 tot 17 uur bewonderen in de Sint-Martinuskerk, nog tot Lichtmis (2 februari). In Voeren en het Heuvelland kan je trouwens ook verschillende kribkes-wandelingen’ maken langs kerststalletjes.

© Tom Palmaers