Sportievelingen padellen 12 uur lang voor het goede doel

Op 3 december nemen zo'n 150 sportievelingen deel aan de 12 uur durende padelmarathon in het Tenniscentrum Alken ten voordele van TreAde (onderdeel van vzw Vistha) in Sint-Truiden.

TreAde streeft ernaar om mensen met een psychosociale kwetsbaarheid weer te activeren en te re-integreren binnen de maatschappij via vrijetijdsbesteding. Met de padelmarathon hebben de organisatoren hun doelstelling om mensen samen te brengen dan ook bereikt. Daarnaast konden de deelnemers ook de positieve effecten van sporten nog eens ervaren.

De organisatoren hebben via dit evenement ook gebruik gemaakt om in deze periode van het jaar nog eens stil te staan bij het belang van sport als middel om sociale contacten aan te gaan die het mentaal welzijn bevorderen. Ook konden ze zo TreAde nog eens in de kijker zetten, zodat mensen hun weg vinden naar de organisatie. Door het succes van dit evenement zal er in het najaar 2023 een volgende editie plaatsvinden in Tenniscentrum Alken.