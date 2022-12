IN BEELD. Kanaries genieten van barbecue, Bauer lange tijd aan de kant?

Een foodtruck zorgde voor een lekkere Portugese barbecue. De fameuze winst van Portugal op het WK in Qatar tegen Zwitserland (6-1) was eerder toevallig. Wel werd er tussen de spelers veel gebabbeld over de WK-duels. De Japanse uitschakeling lijkt stilaan verteerd, er kon alweer een glimlach van het aangezicht van Shinji Okazaki. Jorge Teixeira was uiteraard de man die in zijn nopjes was als het over het WK ging.

© Bart Borgerhoff

