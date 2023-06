“We vreesden voor haar leven”: dartsvriend van Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts ging door een hel in aanloop naar World Cup

Wie deze week naar de World Cup of Darts kijkt, gaat best zitten voor de matchen van Oostenrijk. Met Rowby-John Rodriguez is het altijd ‘show time’ op een podium. Maar de goeie vriend van Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts heeft een bewogen periode achter de rug.

Rowby-John Rodriguez is samen met zijn broer Rusty-Jake al een tijdje een vaste waarde in de dartswereld. De Oostenrijker is de huidige nummer 53 van de wereld en staat al jaren bekend als een groot talent. Op de voorbije World Cup maakte Rodriguez nog furore door het publiek na twee pijlen in de triple 20 op te jutten alvorens 180 te gooien.

Rodriguez haalde vorig seizoen voor het eerst een finale van een rankingtoernooi, meer bepaald van de European Darts Matchplay, die hij met 8-7 nipt verloor van Luke Humphries (PDC 5). Op zijn zevende WK leek hij in de tweede ronde te gaan uitkomen tegen zijn goede vriend van Dimitri Van den Bergh. De Oostenrijker verloor echter in de eerste ronde van de Filipijn Lourence Ilagan.

Geen herhaling dus van de finale van de juniorenfinale van de Dutch Open van 2012, toen Rodriguez met overmacht won van Van den Bergh. En waarvan toch wel iconische beelden bestaan.

Hartoperatie

De twee kennen elkaar al lang, idem voor Kim Huybrechts want ze trainen wel eens samen achter de coulissen. Maar eerder dat jaar moest Rodriguez zich terugtrekken uit de Hungarian Darts Trophy nadat zijn dochter Alicia (3) vanwege hartproblemen in het ziekenhuis was opgenomen. Het was lang wachten op nieuws, tot de Oostenrijker een update kon geven.

“We zijn opgelucht om te zeggen dat onze dochter uit het ziekenhuis is ontslagen”, aldus Rodriguez. “Na stressvolle dagen en weken zijn we weer thuis. Onze dochter heeft een ingreep laten doen waarbij we normaal na drie dagen naar huis mochten. Maar deze keer verergerde haar toestand: acuut hartfalen was de diagnose. Meteen moest Alicia naar de IC worden verplaatst en we vreesden voor haar leven. We hoopten dat de vele medicijnen zouden helpen haar hart kloppende te houden. De volgende dag werd duidelijk dat alleen een operatie het ergste kon voorkomen.”

Alicia Rodriguez kreeg vervolgens een nieuwe hartklep, via een donor. “De dankbaarheid is onbeschrijfelijk”, klinkt het. “Dat andere ouders hun kind moesten laten gaan en pleitten voor orgaandonatie, waardoor anderen met dit cadeau een tweede kans krijgen. We weten dat Alicia geen gezond hart heeft. Ze zal altijd medische ingrepen nodig hebben. Het leven heeft ons geleerd om van elke seconde met haar te genieten, want deze keer hebben we ons goed gerealiseerd hoe dichtbij leven en dood zijn.”

Speech

Sindsdien is de familie Rodriguez een campagne gestart om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Children’s Heart Centre in Wenen, waar hun dochter opgevolgd wordt sinds haar geboorte. Rowby-John gaf in november nog een speech in aanwezigheid van zijn collega’s en mensen van dartsfederatie PDC om zijn zaak kracht bij te zetten.

“Mijn dochter stond heel dicht bij de dood”, zei Rodriguez daarover in een interview. “Daarom gaf ik forfait voor de Hungarian Darts Trophy en miste ik de World Grand Prix. Maar ik zou mijn keuzes nooit veranderen. Het is een moeilijke periode voor ons, maar we vechten als familie en proberen sterk te blijven. We zijn blij dat Alicia met ons meevecht.”

“Mijn vriendin en ik willen nu het ziekenhuis helpen door geld in te zamelen voor organisaties die zich bezighouden met kinderen met hartproblemen. Ik heb ook gemerkt dat de dartswereld een hechte familie is. Op het podium zijn we tegenstanders, maar als er privé problemen komen dan omarmen we elkaar. Mensen zeggen me wel eens: als je speelt, vergeet dan al de rest. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dit gaat over mijn familie, mijn wereld, mijn leven. Tussen wedstrijden door bel ik ze dus altijd even op. Zo kan ik me best focussen.”

Begin juni doneerde Rodriguez nog 8.500 euro aan het ziekenhuis, de volledige opbrengst van een dartstoernooi dat hij had georganiseerd. Op de World Cup speelt ‘Little John’ aan de zijde van de 51-jarige Mensur Suljovic. In 2021 haalde Oostenrijk nog de finale nadat het in de kwartfinales te sterk was voor België.