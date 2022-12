Sinterklaas arriveert in Campus Sint-Jan met... auto van bpost

Vorige week kregen de kinderen een brief van Sinterklaas waarin hij vertelde dat Piet de pakjes online besteld had, maar dat ze nog niet geleverd waren. De Sint was dan ook blij dat bpost een handje toestak. Hij had de kinderen ook gevraagd om meer te gaan lezen of voorlezen. Zo werd er tijdens de voorleesweek op allerlei manieren en plaatsen gelezen door de juffen, ouders en kinderen. Dit paste ook in het jaarthema van de school ‘We lezen nog lang en gelukkig’. Voor de verjaardag van Sinterklaas voerden de leerlingen een dansje, liedje of versje op. Daarvoor werden ze beloond met snoep en voor elk kind een leesboek. De Sint en zijn Pieten zagen alleen maar blije gezichtjes en komen volgend jaar zeker terug.