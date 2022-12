Van 64 naar 104 wedstrijden: wordt het volgende WK een XL-editie... of één met penalty’s in de groepsfase?

Het huidige WK heeft de FIFA aan het denken gezet. ‘The Athletic’ meldt dat de wereldvoetbalbond eraan twijfelt of de volgende editie in 2026, die in Canada, Mexico en de Verenigde Staten voor het eerst met 48 landen gespeeld zal worden, wel in zestien groepen van drie afgewerkt moet worden. Het is een optie over te stappen naar twaalf groepen van vier, maar dat zou het aantal wedstrijden opschroeven naar 104. Een WK XL dus.