Tuinman steelt kluis met 20.000 euro van werkgever: werkstraf van 150 uur

De feiten dateren van 30 september, toen de vijftiger de tuin onderhield bij een gezin in Genk. De man was al jaren de vaste tuinman en had een goede verstandhouding met zijn werkgever.

De vijftiger kreeg het echter moeilijk door een echtscheiding en ontspoorde daardoor volledig. Zo begon hij zijn ex-vrouw te bedreigen en te stalken, waarvoor hij momenteel nog steeds in voorhechtenis zit. Maar ook bij zijn werkgever liep het plots fout toen de man in financiële problemen terechtkwam. “De verdachte nam een losstaand kluisje mee uit het huis toen de bewoners even niet thuis waren. Hij ging ermee naar een vijver in Hengelhoef, brak de brandkast open met een koevoet, stopte het geld weg en smeet het kluisje in het water”, aldus de openbare aanklager.

Omdat het gezin een vermoeden had dat de tuinman achter de diefstal zat, werd er een huiszoeking bij de vijftiger uitgevoerd. “Daar vonden we twee enveloppen met grote sommen cash geld. Hij bekende de diefstal”, aldus de aanklager.

Werkstraf

Volgens de raadsman van het slachtoffer ging de tuinman aan de haal met 20.000 euro. De politie kon in totaal 12.790 euro recupereren waardoor het slachtoffer nog een resterend bedrag van 7.310 euro toegewezen krijgt, waarvan 100 euro voor de waarde van de brandkast. De tuinman moet een werkstraf van 150 uur uitvoeren. Als hij dat niet doet komt er een gevangenisstraf van tien maanden in de plaats.

De vijftiger zelf nam vorige maand geëmotioneerd het laatste woord tijdens de behandeling van de zaak: “Ik weet echt niet wat me heeft bezield. Ik heb zeker mijn les geleerd en ik ben tot het besef gekomen dat zoiets niet kan. Ik wil dit nooit meer meemaken.”