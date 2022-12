Heel wat bezoekers voor tentoonstelling over kapellen in stadhuis van Bree

De tentoonstelling herinnerde de bezoekers aan de Mariafeesten van 1996 door de miniaturen van de kapellen uit ’t Hasselt en Opitter. De tentoonstelling verwees naar het boek ‘Veldkapellen rond de kerktorens van Bree’, geschreven door Francine Drijkoningen. Hierin werd elke kapel van Bree, klein of groot, jong of oud, voorgesteld in een verhaal dat straalt. Een niet te missen boek waarin cultureel erfgoed van Bree met heel veel foto’s, verhalen en anekdotes voorgesteld en beschreven wordt.

“Het bezoek aan de veldkapellen in de kapel van het stadhuis van Bree was echt deugddoend”, klinkt het bij bezoekers. “We konden ons inleven in de betekenissen van de verschillende namen van Maria zoals Onze-Lieve-Vrouw van Rust, Onze-Lieve-Vrouw van Vrede, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en nog zoveel anderen. Deze tentoonstelling deed ons even stilstaan bij vreugde en verdriet in het dagelijks leven.”

Voor meer info over het boek of bestellingen: 0498/07.63.32