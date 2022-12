Time Magazine roept Volodimir Zelenski uit tot persoon van het jaar

© via REUTERS

De Oekraïense president Volodomir Zelenski is door het Amerikaanse magazine Time uitgeroepen tot persoon van het jaar. Hij krijgt die onderscheiding omdat “hij het verzet van Oekraïne tegen Rusland belichaamt”.

“Of de strijd om Oekraïne nu hoop of angst inboezemt, Volodimir Zelenski heeft de wereld in beweging gebracht op een manier die we decennia niet hebben gezien”, schreeft Time-redacteur Edward Felsenthal.

Vorig jaar ging Tesla-topman (en intussen Twitter-eigenaar) Elon Musk met de eer lopen. Het jaar voordien werden president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris uitgeroepen tot persoon van het jaar.