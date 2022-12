Vier Belgen in het gloednieuwe continentale Tour De Tietema-Unibet Cycling Team van vlogger Bas Tietema

De ploeg wordt geleid door de Nederlander Rob Harmeling die zelf prof was maar als ploegleider wel een debutant is. In totaal zijn er twaalf renners aangeworven. De ploegmanager is Hugo Haak, ex-bondscoach van de Nederlandse baanrenners. De fietsconstructeur is Cannondale. Volgens Haak is er een goede balans gevonden tussen aanstormend geweld en ervaren renners.

Bas Tietema, ooit zelf een aanstormend talent, herbegon dit jaar bij Bingoal-Pauwels Sauzen en gebruikte de content voor zijn Youtube-kanaal Tour de Tietema. Maar dan al groeide het idee om het project nog groter te maken door te gaan voor een eigen ploeg.