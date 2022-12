Verslag verkeersdeskundige zorgt voor onenigheid bij dodelijk Diepenbeeks ongeval

“Je moet twintig ogen hebben. Ik heb in mijn spiegels gekeken en overal rondom mij. Nergens zag ik een fietser ”, zegt een Houthalense truckbestuurder. Hij moest zich woensdag in de politierechtbank verantwoorden voor het ongeval in de Molenstraat in Diepenbeek waarbij Martine Bordon (67) uit Bilzen omkwam.

Het ongeval gebeurde op 28 oktober vorig jaar. Een zwarte dag op de Limburgse wegen waarbij liefst drie fietsers het leven lieten. Martine Bordon kwam toen met haar fiets onder de wielen van een vrachtwagen terecht. Het ongeluk gebeurde vlakbij de overweg in de Molenstraat in Diepenbeek waar wegeniswerken plaats vonden. Toen de 55-jarige truckbestuurder uit Houthalen-Helchteren over het spoor rechtsaf wou draaien, graaide hij Martine Bordon mee. De vrouw uit Schoonbeek genoot sinds enkele jaren van haar pensioen en trok er bijna dagelijks op uit met de fiets. “Heel vaak reed ze dan naar de Carrefour in Diepenbeek voor een koffie in de cafetaria”, vertelde haar zoon Niek vorig jaar in de krant.

Dode hoek

Vermoedelijk zat Martine in de dode hoek van de chauffeur toen ze voorbij de vrachtwagen fietste. “Op geen enkel ogenblik heb ik een fietser gezien”, vertelde de aangeslagen Houthalenaar. Met zijn truck stond hij op het linkerbaanvak omdat er aan de rechterkant werken bezig waren. “Toen ik iemand in de verte zag zwaaien, ben ik gestopt. Nog iemand anders trok mijn deur en zei dat er een fietser onder mijn vrachtwagen lag. Altijd heb je een dode hoek. Zelfs als je uw spiegels correct afstelt. Dan nog moet je twintig ogen hebben. Ik veronderstel dat de fietsster door de roodwitte afbakening is gereden.”

Nieuw verslag

Volgens een verkeersdeskundige had de trucker Martine in zijn rechterspiegel moeten zien. “Ik ben niet akkoord met dat verslag. De deskundige heeft mijn rijtraject niet correct weergegeven”, vertelde de betichte. Zijn advocaat wees erop dat de reconstructie zes maanden na het ongeval plaatsvond. “Toen waren de werken voltooid. De put waar mijn cliënt voor moest uitwijken, stond er niet meer. Wij vragen de aanstelling van een nieuwe expert.” Zo ver komt het nog niet. Wel gaf de rechter alle partijen de tijd om argumenten op papier te zetten. De politierechter opperde om de verkeersdeskundige uit te nodigen voor verhoor op het proces. Dat proces krijgt een vervolg op 26 mei.