Bouw topsportturnhal in Hasselt van start: “Een geschenk voor de opvolgers van Nina”

Op de site van de bestaande sporthal in Runkst is gestart met de bouw van een nieuwe topsport oefenturnhal. Hasselt en Vlaanderen investeren samen 4 miljoen hierin, waarbij het Vlaamse aandeel 800.000 euro is. De nieuwe hal opent in 2024.

“De nieuwe hal is een geschenk voor alle jonge turners die Nina Derwael, Julie Meyers en andere topturners die hun eerste oefeningen in Hasselt deden, willen opvolgen”, zegt sportschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Het grote voordeel is dat alles hier samen wordt ondergebracht zoals oefenruimtes, lokalen voor video-analyse of trainersoverleg en ook bijkomende bergruimte. In de oefendag krijgen meer dan 40 toestellen een vaste opstelling. Wedstrijden blijven wel gewoon plaats hebben in de bestaande sporthal van Runkst waar tribunes beschikbaar zijn.”

“Het gebouw wordt 32 bij 63 meter en wordt, omwille van verschillende oefeningen, ook 11,5 meter hoog”, zegt schepen van gebouwen Laurence Libert (Open Vld). “Daarnaast wordt de gebouwscil geïsoleerd en luchtdicht voorzien. En het dak wordt voorzien om zonnepanelen op te leggen.”

“Dit wordt een nieuw ijkpunt voor het turnen in Vlaanderen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “We willen ons echt positioneren in de turnwereld maar tegelijk is dit ook een echte Hasseltse hal. Daarom doen we ook een beroep op de Hasselaren om een naam te zoeken voor deze nieuwe hal.”