Twintiger riskeert 1 jaar cel voor weerspannigheid: “Hij dreigde om vrouw van agent te verkrachten”

Een 28-jarige man uit Bocholt riskeert een jaar cel omdat hij zich agressief gedroeg tijdens een arrestatie. De man maakte kabaal in het Kruidvat tijdens het afrekenen van zijn aankoop.

Op 25 oktober werd de politie opgeroepen om zich naar het Kruidvat in Bocholt te begeven. De twintiger wilde aan de kassa zijn aankopen afrekenen maar omdat er iets misliep met de betaling maakte hij amok. De man werd uit de winkel gezet maar volgens de procureur bleef hij kabaal maken waardoor de patrouille terugkwam en de agenten de man opnieuw probeerden kalmeren. “Maar hij werd gewelddadig. Hij begon te spuwen, slaan en bedreigden de agenten met een highkick”, aldus de procureur. “Hij zei zelfs dat hij de vrouw van een van de agenten zou verkrachten en dat hij Corona had terwijl hij in het rond spuwde.”

Alcoholprobleem

De man werd tegen de grond gewerkt en gearresteerd. Omdat hij onder invloed was werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. “Ook daar bleef hij doorgaan en moest hij opnieuw tegen de grond gewerkt worden”, ging de aanklager verder. “Hij heeft een zware alcoholverslaving en drinkt tien zware bieren per dag.” De man riskeert een celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro.

De twintiger drukte zijn spijt uit en zei dat hij zich graag wil laten helpen voor zijn alcoholprobleem. Zijn advocaat vraagt dan ook een celstraf met uitstel zodat de man een behandeling kan opstarten.

Vonnis volgt op 4 januari.