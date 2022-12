De mode verandert continu, maar blijft tegelijkertijd erg herkenbaar voor de meesten onder ons. Trends keren terig en dus is er niet alle dagen veel nieuws onder de zon. Op enkele uitzonderingen na dan, want onze levensstijl verandert wel en daarom heeft een mens weleens nood aan nieuwe, handige hulpmiddeltjes. Het afgelopen jaar viel ons oog zo op drie nieuwe accessoires, die je outfit een upgrade geven en bovendien je leven wat makkelijker maken − in sommige gevallen dan toch.

Juwelen voor je AirPods: de pod cuffs

Toen de AirPods voor het eerst hun opwachting maakten, ging er een wereld voor ons open. Muziek luisteren en bellen zonder vervelend koord dat achter deurklinken blijft haken en in je kookpot tuimelt? Yes, please. Maar al snel kwamen we tot de conclusie dat we die snoerloze oortjes daardoor ook een stuk sneller kwijtspeelden.

De pod cuffs bieden een stijlvolle oplossing voor dat probleem. De ooraccessoires zien er niet alleen prachtig uit, ze zorgen er ook voor dat je je AirPods niet langer verliest. En je hebt er niet eens oorbelgaatjes voor nodig, want de juwelen wikkelen zich, net als een earcuff, simpelweg rond je oorschelp.

Zijn de pod cuffs niets voor jou, maar heb je wel oren naar een manier om je AirPods minder makkelijk te verliezen? Dan is de rope chain misschien wat voor jou. Dat lijkt wat op de moderne versie van het ouderwetse brilkoord, waardoor je je AirPods wanneer je ze niet gebruikt simpelweg rond je nek kan laten bengelen.

Van telefoon tot handtas: het telefoonkoord

Nog zo’n tech-gerelateerd accessoire waar we blij van worden. Toegegeven, enkele jaren geleden zouden we gelachen hebben bij het idee, maar nu smartphones almaar groter worden en nog zelden in je broekzak passen, zijn telefoonkoorden een ware uitkomst. Het principe is simpel: je steekt je smartphone in een aangepaste case en daar clip je vervolgens een modebewuste koord aan vast. Dat draag je dan over je schouders of rond je arm, zodat je je handen vrij hebt en tegelijk altijd je telefoon bij je draagt.

Het telefoonkoord is ongetwijfeld één van de populairste smartphone-accessoires van het moment en komt dan ook in alle mogelijke uitvoeringen. Zelf zijn we grote fans van Ateljé, het merk van de Nederlandse Yara Michels en haar vriend, een bedrijf in volle ontwikkeling dat extra veel aandacht besteedt aan duurzaamheid.

Bling voor je sneakers: de lace charms

Geen geld om een paar limited edition-sneakers te kopen, of simpelweg geen goesting om een fortuin te besteden aan schoenen die er na enkele maanden toch afgedragen uitzien? En toch zin om je voeten eens lekker aan te kleden? Dan zijn de lace charms het ideale accessoire voor jou.

Toegegeven, het kitsch-gehalte is hoog, maar de sneakerkettingen geven je sportschoenen wél een upgrade. Je kan ze ook makkelijk verwisselen, dus met één lace charm kan je verschillende paren sneakers aankleden. Het merk dat de trend populair maakte, is ongetwijfeld het gelijknamige Lace Charms, maar een rondje googelen volstaat om enkele meer budgetvriendelijke alternatieven te vinden. Of je knutselt zelf een schoenjuweeltje in elkaar, dat kan natuurlijk ook.