Francorchamps krijgt een sprintrace op zaterdag, werken aan nieuwe tribune zijn begonnen

Nog meer actie in La Course, de eerste bocht van het circuit van Francorchamps. — © ISOPIX

De voorbije twee seizoenen organiseerde de F1 al enkele experimenten met een sprintrace op zaterdag. Het idee is dat een vrije training weinig sexy is voor publiek en sponsoren en vervangen wordt door een race met meer betekenis. Concreet worden op vrijdag de kwalificaties verreden. Zaterdagmiddag vindt dan de Sprint plaats, die de startorde voor de hoofdrace op zondag bepaalt. In de Sprint zijn ook WK-punten te verdienen, maar minder dan in de hoofdrace.

In 2023 komen er zes GP’s met een sprintrace: Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de VS (Austin) en Brazilië. Bij de keuze is onder meer rekening gehouden met de inhaalmogelijkheden.

CEO Stefano Domenicali: “De invoering van de F1 Sprint heeft een raceweekends gecreëerd met drie dagen van competitieve actie. Het brengt meer entertainment voor de fans en een toegevoegde waarde voor belanghebbenden als teams, uitzenders, partners en circuits.”

Intussen zijn op het circuit van Spa de werken begonnen voor een nieuwe tribune, tussen La Source en Eau Rouge. (mc)

Zo moet de nieuwe tribune in Spa eruit gaan zien. — © Spa-Francorchamps