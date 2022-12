GEPROEFD. Kan vegan cannelloni zelfs onze vleesliefhebber overtuigen: “Is dit echt gehakt?”

De kaart van Foglia in Genk leest als een feest voor vlees- en kaasliefhebbers: van ‘kruidige amandelkaas’, ‘gehakt’ tot ‘ricotta’. Toch wordt er in de nieuwste aanwinst in de Vennestraat enkel plantaardig gekookt. Wij stuurden er onze aan gruyère- en mozzarellaverslaafde reporter op af.

Kokkin Morena bedenkt recepten met een Italiaanse toets. Samen met haar partner en medezaakvoerder Jeroen kiest ze bewust voor herkenbare gerechten. “De leukste complimenten komen van mensen die aanvankelijk heel sceptisch zijn over de veganistische keuken en na het menu dolenthousiast reageren. ‘Als we het niet geweten hadden, zouden we het verschil niet geproefd hebben’, zeggen ze dan.” Wij eten graag vlees en zijn verslaafd aan kaas, maar omdat we niet willen dat de wereld vergaat, staan we open voor alternatieven. Op een druilerige woensdagavond betreden we een opgefrist, knus pand in de Vennestraat.

Het hapje dat we voorgeschoteld krijgen, lijkt alvast als twee druppels water op een spiesje van kruidige kip. De smaak heeft effectief veel weg van kip, maar een vergelijking doet er weinig toe. De combinatie van het spiesje met tomatencrumble en chipotlesaus is vooral erg origineel en lekker. De toon is gezet.

Smeuïge bloemkoolpuree

Het voorgerecht: gegrilde portobello of gevulde courgette, wordt geserveerd met kruidige amandelkaas, bloemkoolpuree en jus. Het gerecht oogt supergezond, maar de bloemkoolpuree is zo smeuïg dat we er een hele pot van zouden kunnen leeg lepelen. En als het pannetje met jus op tafel stond, hadden we het vast met de wijsvingers leeg gelikt. Ons charmant tafelgezelschap is al even enthousiast en noemt zijn portobello een smaakbommetje.

© Boumediene Belbachir

De cannelloni met spinazie, ricotta en gehakt is de verrassing van de avond. Als er thuis vegetarisch wordt gekookt, kiezen we zelden voor vlees-lookalikes. Maar ons idee dat plantaardig vlees niet identiek kan smaken, blijkt pretentieus. “Is dit echt gehakt?”, vraagt onze tafelgenoot ernstig. Onze focus ligt eerder op de romige ricotta aan de binnenkant van de rolletjes. De tomatencrumble over de tomatensaus maakt het gerecht extra krokant. Wedden dat de uitbaters van Foglia elke overtuigde carnivoor op het verkeerde been zouden kunnen zetten?

© Boumediene Belbachir

We sluiten af met een overheerlijk dessert: een bavarois van chocolade en espresso, chocolade biscuit, crumble van hazelnoot, mokkacrème en sinaasappel. Een driegangenmenu kost hier 42 euro, exclusief drankjes. De conclusie is eenvoudig: mensen die verlekkerd zijn op vlees en aan een kaasverslaving lijden, zullen hier niks tekortkomen.

© Boumediene Belbachirf

Waarom hier uit eten?

1. Het wisselende en betaalbare menu: voor 42 euro geniet je van een hapje en drie gangen.

2. De overdreven lekkere sausjes: van de jus, chipotle tot tomatensaus: heaven on a plate

3. Als je hier eet, bouw je mee aan een gezondere planeet. Je ecologische voetafdruk verkleinen was nog nooit zo lekker.

Vennestraat 203 in Genk. Open: wo t.e.m. zo 17.30-23 uur. Info: www.foglia.be